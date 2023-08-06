Артем Довбик біжить з м’ячем під час матчу між збірними України й Шотландії, Краків, Польща, вересень 2022

Клуб іспанської Ла Ліги «Жирона» поповнився ще одним футболістом збірної України. 6 серпня іспанський клуб оголосив про підписання Артема Довбика, який грав за «Дніпро-1».

Сума трансферу, за повідомленнями ЗМІ, склала 6-7 млн євро, що робить форварда найдорожчим придбанням в історії клубу. Контракт із нападником підписано до 2028 року. Фінансові деталі угоди між командою та українцем наразі залишаються невідомими.

Раніше ЗМІ повідомляли, що «Дніпро-1» отримає €7 млн, при цьому «Жирона» володітиме лише 50% прав на форварда. Інша половина прав належить данському «Мідтьюлланну».

Як зазначає «Суспільне», Влітку Довбик перепідписав контракт з «Дніпром-1» до червня 2025-го. Минула угода форварда з клубом із Дніпра спливала у 2024-му, завдяки чому вже на початку січня футболіст отримував право підписати попередній контракт з будь-яким із клубів.

Довбик розпочав сезон у «Дніпрі-1»: взяв участь в обох поєдинках команди у кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Панатінаїкоса», забив один м'яч. Однак після матчу-відповіді відправився до Іспанії для проходження медогляду у «Жироні».

Нагадаємо, що за «Жирону» із зими цього року виступає вінгер збірної України Віктор Циганков.