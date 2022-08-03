Перший рейс Bees Airline здійснила 18 березня 2021 року

Державна авіаційна служба анулювала сертифікат експлуатанта авіакомпанії Bees Airline у зв'язку із втратою флоту, йдеться у відповідному наказі Державіаслужби.

Згідно з текстом наказу, сертифікат було анульовано «у зв’язку з незабезпеченням товариством з обмеженою відповідальністю “БІЗ ЕЙРЛАЙН” експлуатації не менше двох повітряних суден».

Сертифікат експлуатанта компанія отримала 12 березня 2021 року, а перший рейс виконала 18 березня 2021 року.

15 лютого Авіакомпанія Bees Airline повідомила, що на вимогу лізингодавця була змушена перегнати всі свої літаки за кордон через ризик ескалації з боку Росії. На момент початку повномасштабного вторгнення Росії до України авіакомпанія мала чотири пасажирські лайнери.

З 24 лютого в Україні припинилося авіасполучення через напад Росії.