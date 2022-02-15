Флот авіакомпанії Bees Airline налічує чотири літаки Boeing 737-800

Лізингодавець вимагає від авіакомпанії Bees Airline вивезти всі літаки за межі України. Це спричинить або скасування деяких рейсів, або суттєві зміни в розкладі польотів.

Як повідомили у вівторок, 15 лютого, у прес-службі авіакомпанії, власники літаків Bees Airline вимагають перебазувати всі судна за межі України. Лізингові компанії своє рішення пояснюють військовими ризиками вторгнення Росії й обіцяють повернути всі літаки назад, як тільки ситуація в Україні стабілізується.

«Незважаючи на продовження дії страхових полісів на повітряні судна, виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України та відсутність заборони від Державної авіаційної служби України та іноземних авіаційних влад, власники літаків лізингові компанії вимагають перебазування всіх літаків за межі України. 14 лютого ми були змушені здійснити перегін одного літака до м. Монпельє (Франція) та сьогодні-завтра повинні перегнати решту літаків», – йдеться у заяві Bees Airline.

Флот авіакомпанії Bees Airline налічує чотири літаки Boeing 737-800, що перебувають у власності американських компаній San Сlemente Leasing LLC і BANK OF UTAH.

Пасажирів, які придбали квитки на рейси авіакомпанії, попереджають про можливі затримки та зміни в розкладі рейсів. Також авіакомпанія пропонує безкоштовно змінити дату вильоту тим, кого зміни в розкладі не будуть влаштовувати.

Зазначимо, Bees Airline – українська авіакомпанія, яка з’явилася на ринку два роки тому та позиціонує себе як лоукостер. Авіакомпанія виконує регулярні рейси зі Львова у Київ, Прагу та Барселону, з Одеси до Києва, Праги, Єревана, Тбілісі і Гянджі, а з Києва – в Анталію, Барселону, Шарджу, Аліканте, Батумі, Єреван і Тбілісі.