Поки що рейси до Праги заплановані тільки на місяць

Український авіаперевізник Bees Airline з 20 грудня відкриває прямі рейси зі Львова у Прагу, які виконуватимуться двічі на тиждень – щопонеділка та щоп’ятниці.

Згідно з інформацією на сайті авіакомпанії, квитки можна придбати поки що на обмежений період – до 21 січня. Вартість квитків в один бік стартує від 989 грн за тарифом Economy Light, який включає лише безкоштовну ручну поклажу до 7 кг.

Виліт зі Львова по понеділках – о 15:30, по п’ятницях – о 10:30, зворотно – о 17:00 та о 12:00 відповідно, час у дорозі – 1,5 години.

Bees Airline – українська авіакомпанія, яка з’явилася на ринку приблизно рік тому та позиціонує себе як лоукостер. Крім Праги, перевізник з 20 грудня літатиме зі Львова до Києва. Також Bees Airline літає з Одеси до Києва, Праги, Єревана, Тбілісі і Гянджі, а з Києва – в Анталію, Барселону, Шарджу, Аліканте, Батумі, Єреван і Тбілісі.