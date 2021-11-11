Авіакомпанія Bees Airline виконуватиме рейси Львів - Барселона - Львів два рази на тиждень

Із 22 грудня українська лоукост-авіакомпанія Bees Airline відкриває прямий рейс зі Львова до Барселони. Вартість квитків починається від 1537 грн.

Як повідомляє Lowcostavia, рейси виконуватимуть два рази на тиждень: у середу та неділю. Тривалість польоту – 3 год. 10 хв.

Рейси почнуть виконувати з 22 грудня. Виліт зі Львова запланований на 11:15, а з Барселони – на 14:25. Наразі на сайті авіакомпанії можна придбати квитки лише до 19 січня 2022 року.

До вартості найдешевшого квитка входить перевезення ручної поклажі до 7 кг. Наразі Іспанія відкрита для всіх українських туристів без обмежень. Перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму.

Зазначимо, що раніше угорська лоукост-компанія WizzAir також оголосила про відкриття регулярного авіарейсу з 1 квітня 2022 року. Вартість квитків на ці рейси починається від 1789 грн у один бік.

Як повідомляв ZAXID.NET, із грудня авіакомпанія Bees Airline літатиме зі Львова у Київ та Прагу. Флот авіакомпанії складається з чотирьох літаків Boeing 737-800 Next Generation.