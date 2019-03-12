Український лоукостер SkyUp запускає рейси з Києва до Болгарії та Вірменії

Польоти стартують з 17 травня, продаж квитків вже розпочато

ЕкономікаВолодимир Пиріг, 12 березня7820

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Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp оголосила про запуск рейсів з Києва в Єреван (Вірменія), Варну і Бургас (Болгарія).

Як повідомила прес-служба авіакомпанії, з 11 березня відкривається продаж квитків на рейси Київ – Єреван з вильотом з аеропорту Бориспіль (термінал F), а початок польотної програми стартує з 17 травня 2019 року. Рейси відбуватимуться двічі на тиждень, зокрема, щопонеділка і щоп'ятниці. Вартість квитка в один кінець від 1829 грн (без багажу).

Рейс Київ – Варна з аеропорту Бориспіль (термінал F) запускають з 14 червня 2019 року. Рейси плануються щоп’ятниці, вартість квитка в один кінець від 1325 грн (без багажу).

Рейс Київ – Бургас з аеропорту Бориспіль (термінал F) розпочнуться з 31 травня 2019 року. Частота рейсів становитиме 2-3 рази на тиждень, а вартість квитка в один кінець від 1325 грн (без багажу).

Нагадаємо, аеропорт «Бориспіль» відновить роботу терміналу F з 31 березня. Він призначений, в основному, для лоукостерів та чартерних авіарейсів.

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