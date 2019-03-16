Український лоукостер SkyUp запускає рейси з Одеси до Грузії, Італії та Іспанії

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp у травні-червні цього року планує запустити чотири регулярних рейси з Одеси до Ріміні (Італія), Барселони (Іспанія), Кутаїсі (Грузія) і Єревана (Вірменія).

Зокрема, політ за маршрутом Одеса – Ріміні (Італія) виконуватиметься з 2 червня щонеділі. Вартість квитка в один бік без багажу – від 2239 грн.

З Одеси до Барселона (Іспанія) польоти виконуватимуться з 25 травня двічі на тиждень – щосереди і щосуботи. Вартість квитка в один бік без багажу – від 2507 грн.

Перельоти між Одесою та Кутаїсі (Грузія) виконуватимуться з 4 червня двічі на тиждень – у вівторок і п'ятницю. Вартість квитка в один бік без багажу – від 1757 грн.

Перельоти між Одесою та Єреваном (Вірменія), виконуватимуться з 17 травня двічі на тиждень – щопонеділка і щоп’ятниці. Вартість квитка в один бік без багажу – від 1785 грн, сказано в повідомленні компанії.

Нагадаємо, раніше українська лоукост-авіакомпанія SkyUp оголосила про запуск авіарейсів з Києва до Болгарії та Вірменії.