Український мультфільм вперше потрапив до конкурсу найпрестижнішого у світі фестивалю анімації

Микита Лиськов живе та працює в Дніпрі

Анімаційний фільм «Кохання» режисера Микити Лиськова увійшов до конкурсної програми короткометражних стрічок Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів у Ансі. Про це повідомляє Держкіно.

Festival International du Film d'Animation d'Annecy – один із найвідоміших та найпрестижніших анімаційних форумів світу. Він був заснований у 1960-му році та щорічно проходить у місті Ансі (Франція).

Короткометражний анімаційний фільм розповідає історію кохання за допомогою символів. Стрічка складається з епізодів, не пов'язаних між собою сюжетно та стилістично, але вони мають єдиний настрій та єдиний сенс. Фільм знятий без слів, дотепна історія-роздуми про стосунки між людьми розкривається через звуки.

Фільм створений компанією «Т.Т.М.» (продюсер Андрій Границя) за 100% підтримки Державного агентства України з питань кіно.

«Потрапити на такий фестиваль, та ще й в конкурсну програму – це те, про що я навіть мріяти не насмілювався», – поділився враженнями режисер Микита Лиськов.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко привітав творчу команду фільму і зауважив: «Вперше в історії українського кіно наша стрічка потрапляє до головного конкурсу фестивалю анімації такого масштабу. Не останню роль тут, на мою думку, зіграла робота Українського стенду на кіноринку «Mifa Market», яку ми проводили два роки поспіль. Фільм «Кохання» створений у дуже незвичайному та інноваційному стилі, і я радий, що наші експерти побачили перспективність цього проекту, надавши йому підтримку».

Арт-директор фестивалю у Ансі Марсель Жан охарактеризував фільм Микити Лиськова як справжнє відкриття.

Також на фестивалі працюватиме український стенд. Участь України уже втретє організована Українською Анімаційною Асоціацією за підтримки Держкіно, Українського інституту та посольства України у Франції. Міжнародний фестиваль анімаційного кіно в Ансі пройде цьогоріч з 10 по 15 червня.