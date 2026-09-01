Спортсмен підняв 107,5 кг при власній вазі 55 кг

Український пауерліфтер із ДЦП Дмитро Полович встановив світовий рекорд у становій тязі. На відкритому чемпіонаті Західної України WPA 26-річний уродженець Миколаєва підняв 107,5 кг за власної ваги 55 кг. Про це 31 серпня повідомила його тренерка Анна Куркуріна.

Дмитро народився з дитячим церебральним паралічем IV ступеня. Після років реабілітації він почав займатися пауерліфтингом і став професійним спортсменом. Із 2020 року Полович тренується під керівництвом чемпіонки світу з пауерліфтингу та рекордсменки Анни Куркуріної.

Це вже другий світовий рекорд 26-річного спортсмена. У листопаді 2025 року він встановив світовий рекорд у становій тязі на чемпіонаті світу в Будапешті, піднявши 105 кг.