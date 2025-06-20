Український проєкт «Мед мінних полів» здобув бронзу на Cannes Lions 2025
Він має на меті привернути увагу до розмінування українських територій
Другий сезон кампанії «Мед мінних полів» від креативної агенції Saatchi & Saatchi Ukraine, Kernel, МЗС України та Dronarium отримав бронзу на рекламному фестивалі Cannes Lions 2025 у категорії «корпоративна мета і соціальна відповідальність». Про це йдеться на сайті фестивалю.
Проєкт Minefield Honey: Harvesting Hope потрапив до трьох шортлистів: окрім здобутої нагороди, ще чекає на результати у категоріях «Гідна праця та економічне зростання» і «Титан».
За даними агенції, кампанія вже отримала понад 80 нагород по всьому світу. У 2024 році вона стала найтитулованішою українською рекламною ініціативою
«Це найскладніший проєкт з усіх наших. У нього вкладено титанічну роботу великої кількості людей, брендів і прихильників», – зазначив креативний директор Сергій Білошицький
«Мед мінних полів» – це соціальна кампанія, що привертає увагу світу до проблеми мінування сільськогосподарських земель в Україні.
Два роки тому агрохолдинг Kernel надав насіння медоносів і поля, заклад із підготовки операторів дронів Dronarium обробив території, пасічники зібрали перший «безпечний мед», а МЗС України передало продукт дипломатам по світу
Торік проєкт оновив упаковку та вийшов на ринки США й Німеччини.
Прибуток від продажів такого меду спрямовують на закупівлю обладнання для саперів, підтримку фермерів, що втратили доступ до полів, та інформаційну кампанію для світової аудиторії.
Сучасні житлові проєкти у Львові все частіше мають чітку концепцію – від вигляду будинку до формату спільноти. Наприклад, нові комплекси Big Ben, Hyde Park, Harry та Father, які розвиває системний девелопер РІЕЛ. Кожен із них – відповідь на окремий запит міського життя.
За оцінками МВС і Saatchi, станом на 2025 рік в Україні заміновано до 8 млн га сільгоспземель. Щорічні збитки агросектору становлять понад 11,2 млрд доларів.
«Бронза» на Cannes Lions 2025 – шостий «лев» для Saatchi & Saatchi Ukraine за пʼять років.