Другий сезон кампанії «Мед мінних полів» від креативної агенції Saatchi & Saatchi Ukraine, Kernel, МЗС України та Dronarium отримав бронзу на рекламному фестивалі Cannes Lions 2025 у категорії «корпоративна мета і соціальна відповідальність». Про це йдеться на сайті фестивалю.

Проєкт Minefield Honey: Harvesting Hope потрапив до трьох шортлистів: окрім здобутої нагороди, ще чекає на результати у категоріях «Гідна праця та економічне зростання» і «Титан».

За даними агенції, кампанія вже отримала понад 80 нагород по всьому світу. У 2024 році вона стала найтитулованішою українською рекламною ініціативою

«Це найскладніший проєкт з усіх наших. У нього вкладено титанічну роботу великої кількості людей, брендів і прихильників», – зазначив креативний директор Сергій Білошицький

«Мед мінних полів» – це соціальна кампанія, що привертає увагу світу до проблеми мінування сільськогосподарських земель в Україні.

Два роки тому агрохолдинг Kernel надав насіння медоносів і поля, заклад із підготовки операторів дронів Dronarium обробив території, пасічники зібрали перший «безпечний мед», а МЗС України передало продукт дипломатам по світу

Торік проєкт оновив упаковку та вийшов на ринки США й Німеччини.

Прибуток від продажів такого меду спрямовують на закупівлю обладнання для саперів, підтримку фермерів, що втратили доступ до полів, та інформаційну кампанію для світової аудиторії.

Сучасні житлові проєкти у Львові все частіше мають чітку концепцію – від вигляду будинку до формату спільноти. Наприклад, нові комплекси Big Ben, Hyde Park, Harry та Father, які розвиває системний девелопер РІЕЛ. Кожен із них – відповідь на окремий запит міського життя.

За оцінками МВС і Saatchi, станом на 2025 рік в Україні заміновано до 8 млн га сільгоспземель. Щорічні збитки агросектору становлять понад 11,2 млрд доларів.

«Бронза» на Cannes Lions 2025 – шостий «лев» для Saatchi & Saatchi Ukraine за пʼять років.