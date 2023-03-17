Американська компанія SpaceX Ілона Маска вимагала припинити діяльність українського ТОВ «Старлінк»

Українське товариство з обмеженою відповідальністю «Старлінк» виграло суд першої інстанції проти компанії Ілона Маска SpaceX. Таке рішення 2 березня ухвалив Господарський суд міста Києва, повідомляє «Громадське».

У жовтні 2022 року американська компанія SpaceX Ілона Маска подала позов проти ТОВ «Старлінк» та «Укрпатенту». Там вимагали достроково припинити дію української торговельної марки «Старлінк».

Господарський суд міста Києва відмовив компанії SpaceX у задоволенні позову. Українське ТОВ «Старлінк», що надає IT-послуги, існує вже понад 12 років. Заявку на реєстрацію подали в березні 2010 року, а реєстрація знаку відбулась у лютому 2011 року.

Водночас американську Starlink започаткували у 2015 році. SpaceX подала на реєстрацію в Україні бренд Starlink у 2020 році, а права на нього отримала в серпні 2022 року. Дочірня компанія Маска Starlink в Україні називається ТОВ «Старлінк Юкрейн».

Засновником українського «Старлінку» є Сергій Дулицький. Він розповів виданню dev.ua, що юристи Маска вийшли на нього рік тому, ще до початку повномасштабної війни. Вони вимагали від нього віддати торговельну марку на користь американської Starlink.

«Starlink – це всесвітньо відомий бренд. Тому віддайте», – пояснювали в американській компанії.

Дочірня компанія Starlink з’явилася в Україні у квітні 2022 року — має назву ТОВ «Старлінк Юкрейн». Після початку повномасштабного вторгнення Starlink почав надавати в Україні послуги супутникового інтернету.