Запуск «Січ-2-30» запланований на початок 2022 року

Український супутник «Січ-2-30» пройшов всі заплановані випробування та вже відправили до США, де він має пройти додактову підготовку до запуску у космос. Виводити супутник на орбіту буде компанія Ілона Маска SpaceX – старт запланований на початок 2022 року.

Супутник відправили до США після завершення формальних митних процедур 5 грудня, повідомляє Дніпровська митниця. Голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай зазначає, що супутник запускатимуть із майданчика на мисі Канаверал.

Після прибуття на стартовий майданчик супутник «Січ-2-30» пройде підготовку до запуску. Виводитиме супутник на орбіту ракета Falcon-9 компанії SpaceX. Запуск заплановано на 10 січня 2022 року.

Зазначимо, що Україна вже мала на орбіті власні супутники – «Січ-1», «Січ-2» та «Океан-О». Вони виводилися в космос в період з 1995 до 2011 року.

Самий супутник «Січ-2-30» є модифікацією «Січ-2».Він розробляється у рамках Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України та призначений для одержання цифрових зображень поверхні Землі.