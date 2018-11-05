Український тренер виграв чемпіонат Латвії з футболу

Віктор Скрипник 2018 року оформив золотий дубль

СпортАндрій Стець, сьогодні, 08:37200

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Український тренер виграв чемпіонат Латвії з футболу
фото rigafc.lv
Віктор Скрипник

Колишній гравець збірної України Віктор Скрипник, який нині тренує «Ригу», виграв з нею чемпіонат Латвії.

У неділю команда Скрипника здобула перемогу над «Валмієрою», і за два тури до закінчення чемпіонату гарантувала собі золоті медалі, інформує LB.ua.

Як повідомляється, раніше «Рига» під керівництвом Скрипника перемогла у фіналі Кубка Латвії, обігравши в серії пенальті «Вентспілс». Таким чином, команда українського наставника оформила золотий дубль.

ФК «Рига» - другий клуб у тренерській кар'єрі українця.

У 2004-2016 роках він працював у системі німецького «Вердера», де провів значну частину кар'єри. У 2014-2016 роках тренував головну команду, але особливих успіхів з нею не досяг.

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