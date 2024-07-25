В кінотеатрах України фільм з’явиться 8 серпня

Вийшов український трейлер екшн-комедії «Великі гроші» про щасливих володарів джекпоту. В кінотеатрах України фільм з’явиться 8 серпня.

Один шанс на 19 мільйонів – така ймовірність виграти в лотерею. Чотири абсолютно різні щасливчики випадково отримали купу грошей за одну мить! Життя героїв зміняться назавжди: хтось придбає елітну нерухомість і спорткар, хтось поїде у подорож із коханцем, який несподівано з’явиться просто серед вулиці.

Але за все доведеться платити, бо дурні гроші – це ще й великі проблеми!

Режисером цієї французької комедії є Максим Ґоваре, Ромен Шоа. У ролях Фабріс Ебуе, Одрі Ламі, Анук Ґрінбер, Віктор Мотеле.