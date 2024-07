У центрі сюжету – детектив Йоган, якого переслідує нерозкрите вбивство

15 серпня в українських кінотеатрах розпочнуться покази французького кримінального детектива «Ніч на 12-те» з зіркою нової екранізації «Графа Монте Крісто» в ролі слідчого. Світова премʼєра стрічки відбулась в межах офіційної програми Каннського кінофестивалю у 2022 році Над стрічкою працювали продюсерські команди гучних фестивальних гітів, а саме «Лобстера» Йоргоса Лантімоса та «Титану» Джулії Дюкорно. У центрі сюжету – детектив Йоган, якого переслідує нерозкрите вбивство молодої жінки, бо він так і не впіймав її жорстокого вбивцю. У спробах розплутати злочин, він ретельно досліджує життя жертви та її стосунки. Скоро чоловік усвідомлює, що став одержимий справою, яка перетворилася на особистий виклик. Головну чоловічу роль виконав Бастьєн Буллон, серед фільмографії якого нова екранізація «Графа Монте Крісто» та попередня стрічка режисера – «Лише тварини». У фільмі також зіграли Тео Чолбі («Пассажі»), Джоанн Дьонне («Люпен»), Булі Ланнерс («Відчайдушні втікачі») тощо.

Стрічка отримала звання Найкращого фільму і сценарію на премії «Люмʼєр», а також премію «Сезар» за найкращий фільм, режисерську роботу, адаптований сценарій, звук, чоловічу роль другого плану та найперспективнішого актора у 2023 році.

Видання The Guardian назвало стрічку «Захопливо справжньою кримінальною драмою, яка порушує звичаї». Тоді як The New York Times підкреслює «Свіже прочитання теми розслідування злочинів»». Variety пише, що це «Переконливий фільм», а The Hollywood Reporter називає його «Задумливою, змієподібною драмою-розслідуванням».