8 серпня в українських кінотеатрах розпочнуться покази австрійського фольк-горору «Лазня диявола» – лавреата «Срібного ведмедя» за видатний мистецький внесок (операторська робота) на Берлінському кінофестивалі. Світова премʼєра стрічки відбулась на Берлінале 2024, а в Україні стрічку вперше показали у межах Тижня австрійського кіно.

Над стрічкою працювала продюсерська компанія Ульріха Зайдля, одного з найавторитетніших та найрадикальніших австрійських кінематографістів, який відомий своїм фільмом «Ріміні» та трилогією «Рай». Створили фільм не менш сміливі режисери: дует Северіна Фіала та Вероніки Франц. Їхні попередні горори «Я бачу, я бачу» та «Сторожка» брали участь в жанрових кінофестивалях Європи.

У центрі сюжету їх нового фільму – дівчина з бідної родини, яка виходить заміж та оселяється у віддаленому будинку її обранця посеред густого лісу. Світ чоловіка для неї геть чужий, а мрії про дитину стають нездійсненним тягарем. З кожним днем важкої рутини та марних сподівань, вона все більше закривається в собі. Допоки не опиняється на темному шляху, що веде до злих думок. Можливо, не лише думок.

Стрічку було номіновано на австрійську кінопремію в 11 категоріях.

Видання Variety назвало стрічку «красивим, але приголомшливо похмурим баченням жіночої депресії в Австрії XVIII століття». Тоді як Deadline підкреслює, що це «потужна історія божевілля однієї жінки» та «фільм, що дає голос жахливій історії жінок, яка сотні років перебувала під хмарним килимом мовчання». The Hollywood Reporter пише, що «Франц і Фіала будують свій фільм навколо історичних досліджень періоду, коли хронічна депресія спонукала сотні людей по всій Європі рятуватися від пекла свого повсякденного життя, вчиняючи вбивства».