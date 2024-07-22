25 липня в обраних українських кінотеатрах (у Львові фільм можна буде подивитись у «Планеті кіно») розпочнуться покази чилійського вестерну «Поселенці», претендента на премію «Оскар» у категорії «найкращий міжнародний фільм» від Чилі у 2024 році. Світова премʼєра фільму відбулась на Каннському кінофестивалі у програмі «Особливий погляд», де він отримав приз міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ). Вперше в Україні стрічку показали у межах кінофестивалю Миколайчук OPEN, який проходив в Чернівцях.

Фільм розповідає про епіходи з історії Чилі, проливаючи світло на геноцид у Селк’намі. Це тема, яка є глибоко табуйованою в Чилі, звідки походить режисер. В основі фільму лежать реальні історії геноциду, що були взяті з історичних книг про той період. На дослідження режисеру знадобилося 15 років.



В центрі сюжету – троє вершників, яких багатий землевласник відправляє розмітити кордони його володінь на Вогняній Землі. Але зовсім скоро експедиція обертається кривавою бійнею. Тоді юний стрілець Сегундо, який супроводжує британського солдата й американського найманця, розуміє, що справжня мета їхньої подорожі набагато жорстокіша та страшніша.

У фільмі зіграли Марк Стенлі («Зоряні війни: Пробудження Сили», «Гра престолів»), Каміло Арансібія, Бенджамін Вестфолл, Сем Спруел («Афера по-французьки», «Білосніжка та мисливець»), Альфредо Кастро («Здалеку», «Граф»).

Продюсеркою фільму стала Крістіна Бьоргесон, серед робіт якої тогорічна стрічка «Мене від себе верне». Для чилійського режисера фільм став дебютом.

Видання Variety назвало стрічку «П’янким, темним вестерном, який рухається повільно, але жалить жорстоко, як гримуча змія». Тоді як Little White Lies підкреслює, що це «приголомшливий дебют, що руйнує насильницькі колоніальні атрибути класичного вестерну», а Observer описує як «часто невблаганний і напружений фільм, що проливає вкрай необхідне світло на історію».