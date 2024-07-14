14 липня 1789 року повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію. Цей день і сьогодні відзначають як національне свято Франції, з парадами та балами. Взяття Бастилії стало однією із найвідоміших подій Великої французької революції (1789-1799). Звичайно, і боротьба за свободу, і кривавий терор, і страта королівського подружжя, і злет Наполеона породили чимало кінематографічних трактувань. Ми обрали п’ять фільмів від відомих режисерів.

Дантон

Danton, 1982

Фільм Анджея Вайди із Жераром Депарьє у головній ролі поставлений за п'єсою Станіслави Пшибишевської «Справа Дантона». Фільм зрежисований Вайдою після його переїзду до Франції в 1982 році (услід за розгоном «Солідарності» й інтернуванням її лідерів). Він викликав неоднозначну реакцію у Франції та за її межами, проте був відзначений преміями BAFTA, «Сезар» та низкою інших фестивальних та професійних кінонагород.

Франція, Париж, холодна весна другого року Республіки (1794). З вересня 1793 року країна живе за законами революційного терору. Дантон (Жерар Депардьє), найпопулярніший в народі лідер Революції, повертається до столиці з надією покласти край репресіям; при в'їзді до міста його зустрічає гільйотина, що похмуро поблискує в місячному світлі. Дантону протистоїть радикальний Комітет громадського порятунку, очолюваний Робесп'єром (Войцех Пшоняк). На боці Дантона — журналіст Каміль Демулен з безмежно відданою дружиною.

Після довгих коливань і спроб переманити Дантона та Демулена на свій бік, Робесп'єр приймає рішення про їх арешт; воно буде виконано в ніч з 9 на 10 жерміналя (29-30 березня 1794). Полум'яний ораторський дар Дантона, залишеного прибічниками й до того ж замішаного в корупції, не допомагає йому впоратися з супротивниками. Швидкий і неправедний суд відправляє Дантона на гільйотину (16 жерміналя, або 5 квітня 1794). Перед смертю Дантон устигає виголосити безсмертні промови про те, що «революція пожирає своїх дітей».

Новий світ

Il Mondo Nuovo / La Nuit De Varennes, 1982

Нетрадиційний погляд на революцію від видатного італійського режисера Етторе Скола («Бал»). У головних ролях такі зірки як Марчелло Мастроянні, Ханна Шигулла, Гарві Кейтель, Жан-Клод Бріалі, Жан-Луї Трентіньян, Мішель Пікколі. Фільм створено за романом французької письменниці Катрін Рігуа «Ніч у Варені, або Для французів немає нічого неможливого».

Париж, червень 1791 року. Знаменитий письменник Ретіф де ла Бретон глибоко вночі помічає, як від королівського палацу вирушає таємнича карета. Заінтригований Ретіф кидається у погоню. Дорогою до нього приєднується старіючий спокусник Джакомо Казанова. Як з'ясовується, карета намагається наздогнати іншу, де сидять члени королівської сім'ї; вони тікають до східного кордону. Так формується дивна компанія: три письменники: Ретіф де ла Бретон, Казанова та революційно налаштований американець Томас Пейн; фрейліна королеви; королівський перукар; буржуа-реакціонер та його дружина… Переодягання короля не допомогло йому врятувати своє життя. У ніч із 20 на 21 червня Людовік XVI та Марія-Антуанетта були заарештовані у Варені. Фінальна сцена фільму, в якій фрейліна та перукар стають навколішки перед королівським вбранням, символізує кінець монархії та початок «нового світу».

Марія-Антуанетта

Marie Antoinette, 2006

У фільмі Софії Копполи Марія-Антуанетта своє уже головною героїнею. Головні ролі у картині, що брала участь у Каннському кінофестивалі, зіграли Кірстен Данст, Джейсон Шварцман, Джуді Девіс, Азія Ардженто.

Біографічна стрічка про молоду австрійську принцесу, що стала королевою Франції. У чотирнадцять, залишивши позаду все, що було для неї цінним, Марія Антонія перетнула кордон і стала Марією-Антуанеттою. Її життя поступово перетворилося в одне нескінченне свято. Вона проводила дні за азартними іграми, світськими раутами, покупками коштовностей та розкішних суконь. Коли їй було дев'ятнадцять, Людовик зійшов на трон. Марнотратство монаршої родини заганяло країну в ще більші борги, тим самим наближаючи революцію...

Один король – одна Франція

Un peuple et son roi, 2018, на головному фото

Події розгортаються у Парижі у 1789 році. У розпалі революція і в усій країні не лишилося жодного байдужого громадянина. Незаможні юнак та дівчина – Француаза (Адель Енель) та Базель (Гаспар Ульєль) – закохана молода пара, яка опиняється у вирі стрімких подій. Разом вони активно беруть участь у створенні нового політичного устрою країни, та одночасно їхні життя, як і життя усіх французів, безповоротно змінюються.

Драма «Один король – одна Франція» створена на основі історичних подій. Режисура та сценарій належить П'єру Шоллеру, який має дві премії Сезар та відзначений нагородою ФІПРЕССІ. Світова прем’єра картини відбулася у рамках 75-го Венеціанського кінофестивалю.

Наполеон

Napoleon, 2023

Епічний фільм Рідлі Скотта починається з подій Французької революції у 1793 році. Молодий офіцер Наполеон Бонапарт спостерігає за стратою королеви Марії Антуанетти. Наполеон пропонує комісару Полю Баррасу план захоплення Тулону та особисто веде солдатів на нічний штурм фортеці. 1795 рік. Роялістський заколот у Парижі, заколотники вчетверо перевершують урядові війська. Загін Наполеона викошує ряди бунтівників. А 1799 рік, коли Наполеон став консулом, вважають завершенням революції.