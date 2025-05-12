Вивчення української стане доступним у середній школі з 12 років

У деяких регіонах Франції викладатимуть українську мову як другу іноземну. Про пілотний проєкт у коледжах та ліцеях повідомило дипломатичне представництво України у Франції, пише «Освіторія».

Українську мову почнуть вивчати у закладах освіти Франції з вересня 2025 року. Про таке рішення повідомила міністерка національної, вищої освіти та досліджень Франції Елізабет Борн. Лист про рішення вже відправили міністру освіти і науки України Оксену Лісовому.

Проєкт запускають у чотирьох академічних регіонах Франції:

Паризький регіон;

Приморські Альпи (Ніцца);

Версаль;

Крете́й.

У коледжах Франції діти навчаються з 12-річного віку після завершення початкової школи впродовж 4 років. Першу іноземну – англійську – вивчають усі без винятку з першого класу. Другу іноземну починають вивчати у коледжах. Її вибір залежить від профілю школи, близькості до кордону з сусідніми державами, компактним проживанням іншомовних громад.

В ліцеях навчаються 3 роки, впродовж яких готуються до вступу до закладів вищої освіти або здобувають технологічну чи професійну освіту.

Як пише «Освіторія», цього навчального року вивчати українську як другу іноземну мову також почали у школах Гессена (Німеччина). Це перша федеральна земля, яка ухвалила таке рішення. Окрім Європейського Союзу, українську вивчають у школах Канади, де проживає велика діаспора.

У березні міністр освіти України Оксен Лісовий повідомляв, що веде перемови з іншими країнами щодо додавання у школах української до переліку іноземних мов. Такий вибір вже доступний у Польщі.