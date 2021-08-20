Антимонопольний комітет України (АМКУ) в четвер, 19 серпня, дозволив компанії Kaspi Pay придбати контрольний пакет акцій кіпрської компанії Budus Investments Limited, якій в Україні належить ТОВ «Портмоне онлайн». Воно володіє однією із найбільших міжбанківських платіжних систем – Portmone.

«Надано дозвіл ТОВ “Kaspi Pay” (м. Алмати, Республіка Казахстан) на придбання акцій компанії “Budus Investments Limited” (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії», – повідомила прес-служба АМКУ в п’ятницю, 20 серпня.

АМКУ також надав дозвіл фізичній особі – громадянину України на призначення на посаду директора ТОВ «Портмоне Онлайн», який вже обіймає посаду заступника голови правління акціонерного товариства Kaspi.kz.

Як зазначає «Економічна правда», Kaspi Pay належить найбільшій фінтех-компанії Казахстану Kaspi.kz. Вартість угоди з продажу української платіжної системи Portmone може становити від 10 до 20 млн доларів.

Portmone – українська міжбанківська платіжна система, один з найбільших гравців на ринку. Систему у 2002 році створив Ігор Горін. У 2013 році компанію придбала інвестиційна компанія Dragon Capital чеського бізнесмена Томаша Фіали. Сума угоди тоді не розголошувалась.