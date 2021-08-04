Даяна Ястремська пройшла тест на поліграфі

Українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла тест на поліграфі, який підтвердив свідчення про те, що вона ніколи свідомо не приймала допінгу. Про це повідомляє xsport.ua.

Міжнародна федерація тенісу (ITF) опублікувала повний текст виправдувального рішення в допінговій справі української тенісистки Даяни Ястремської. В організації заявили, що Ястремська не заперечила наявності в організмі забороненого препарату местеролону. При цьому вона стверджувала, що приймала його несвідомо.

За її словами, препарат потрапив в організм українки в результаті сексу з колишнім хлопцем. Хлопець приймав цей препарат, а Даяна нічого про це не знала.

Під час засідань у справі Ястремської комісія вислухала її свідчення і хлопця. За словами Даяни, хлопця і мами тенісистки, пара була разом увечері 23 листопада 2020 року і вранці наступного дня, в день, коли Даяна здала пробу.

У підсумку українка пройшла тест на поліграфі, який підтвердив слова Ястремської про те, що вона ніколи свідомо не приймала допінгу.

При цьому експерти з'ясували, що концентрація препарату в організмі була низькою. Також аналіз зразка волосся показав, що Даяна не приймає препарату.

Нагадаємо, Ястремську тимчасово відсторонили від виступів у листопаді 2020 року, а в червні 2021-го її виправдали.