Міністр Віктор Ляшко закликає українців при першій можливості пройти профілактичні огляди

Усі люди, які в Україні переживають наслідки війни, постарішали на 10-15 років. Хвороби, якими раніше люди хворіли, скажімо, в 60 років, тепер будуть наздоганяти в 45-50, зокрема, через психологічні зміни в нашому організмі, повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю «Українській правді».

За словами міністра, нині українці найчастіше помирають від серцево-судинних хвороб, на другому місці – онкологічні, оскільки немає можливості раннього скринінгу.

«Будь-яка хвороба – це погано, але інфаркти, інсульти, особливо зараз, особливо на територіях, де є обмеження по інфраструктурі, це опосередковані втрати, які призведуть до високої летальності в Україні через повномасштабне вторгнення РФ», – твердить Віктор Ляшко.

За словами очільника МОЗ, люди під час війни не звертаються для профілактичного огляду, а терплять до останнього, бояться навантажити систему, та й система орієнтована на інші пріоритети. Це призведе до того, що хвороби виявлятимуть на більш пізніх стадіях. А це означає довготриваліше та дороговартісніше лікування, і не завжди ефективне.

«Тому в мене прохання до всіх: якщо ви перебуваєте в безпечних регіонах і маєте проблеми зі здоров’ям або ви вже давно не були в сімейного лікаря, спробуйте записатися і проконсультуватися. Українці повинні жити довго і бути здоровими», – переконаний Віктор Ляшко.

До слова, раніше очільник МОЗ повідомляв, що через війну близько 15 млн українців потребуватимуть психологічної підтримки, а медикаментозного лікування психічних розладів – 3-4 мільйони.