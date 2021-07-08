Українці готові бойкотувати запрошення на роботу у Польщі. До таких кроків трудові мігранти можуть вдатися у разі залучення до видачі робочих віз окремих рекрутингових компаній, що, на їх думку, загрожує монополією та погіршенням умов для працевлаштування. Про це сьогодні йшлося під час мітингу біля консульства Польщі у Львові.

Понад 50 людей, яких зібрала Ліга захисту прав трудових мігрантів, вийшли висловити своє ставлення до намірів посольства Польщі в Україні передати права на оформлення віз французько-польському консорціуму, до складу якого входить велика польська компанія із працевлаштування та її українська дочірня фірма.

«Це те саме, якби дозволили продавати хліб одній пекарні чи варити каву лише одній кав'ярні. Яка була би якість того хліба чи кави?, – наголосив один з активістів Олександр. – Уявіть собі, що для виїзду до Польщі вам треба буде звертатися за дозволом до компанії, що сама шукає робітників для польських підприємств. Чи дозволить вона вам їхати збирати полуницю, якщо в неї не закриті вакансії на заводі зі шкідливими умовами праці? Звісно, що ні. Вона намагатиметься закрити свої вакансії у першу чергу та перешкодити конкурентам, що змушені будуть піти з ринку або працювати на монополіста», – додав він.

На його думку, невдовзі кількість фірм з працевлаштування зменшиться, і заробітчани будуть змушені їхати працювати не туди, куди хочуть, а туди, куди треба монополісту.

«Ми будемо заробляти менше, витрачати більше на послуги посередника та житимемо гірше. Натомість монополія буде заробляти більше та жити краще. Тож хочемо донести уряду Польщі, що ми маємо право на гідні умови працевлаштування», – пояснив громадський діяч.

Учасники мітингу виступили проти використання особистих даних для віз бізнесменами, аби маніпулювати інформацією та змушувати заробітчан приймати неприйнятні умови для роботи. Крім того, вони нагадали про публікації польських ЗМІ про те, що вибір визначеної компанії для видачі віз, пов'язаної із владою, має ознаки корупції.

Активісти передали у польське консульство лист з ініціативами щодо виходу з кризи. В тому числі пропонується «відмінити сумнівний тендер щодо візових послуг і провести новий», «гарантувати відсутність конфлікту інтересів в учасників нового конкурсу», «зберегти конкуренцію на ринку посередництва з працевлаштування у Польщі для українців» та «не допустити погіршення умов працевлаштування» для українських громадян.

Згідно із повідомленням посольства Польщі від 11 червня, тендер на видачу віз в Україні, що був оголошений у грудні 2020 року, виграв консорціум з компаній французької групи Teleperformance та польської Personnel Service з української «донькою» Viza Staff (Кам'янське, Дніпропетровська область). Кінцева вартість пропозиції склала 33,6 млн євро за початкової ціни 38 млн євро. Всього в конкурсі взяли участь 5 претендентів, три з яких не пройшли за формальними ознаками.