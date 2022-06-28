Уряд започаткував програму «єРобота», завдяки якій українці зможуть отримати до 250 тис. грн гранту на на відкриття чи розвиток власного бізнесу. Прийом заявок на цю програму розпочнеться з 1 липня.

Як повідомили на сайті уряду, участь у програмі «єРобота», можуть взяти українці, які не працюють на інших підприємствах та не ведуть інший бізнес. Для цього необхідно буде подати заявку з бізнес-планом щодо створення або розвитку власної справи та отримати мікрогрант до 250 тис грн на ці цілі. У Кабінеті міністрів уточнюють, що держава надає можливість запустити будь-який мікробізнес: пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр.

Гранти на бізнес українцям видаватиме державний «Ощадбанк», який з 1 липня розпочне прийом заявок від українців. Бюджет програми складатиме 5 млрд грн на рік, що вистачить на 20 тис грантів. Для отримання гранту,треба буде подати заявку через портал Дія чи відділення «Ощадбанку».

Після отримання заявок упродовж 10 робочих днів експерти «Ощадбанку» та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проекту, і якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти перерахують на рахунок учасника програми.

Остаточне рішення про надання гранту прийматиме Державна служба зайнятості.

Держава надаватиме грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, частково оплатити оренду.

Обов’язкові умови програми: створення одного або двох робочих місць; виплата суми гранту упродовж трьох років у вигляді податків, зборів та обов’язкових платежів.

Додатково нові підприємці зможуть отримати дешевий кредит за програмою «5-7-9» у розмірі до 2,5 млн грн. Це кошти на будівництво чи реконструкцію приміщень, на придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу.

Крім того, наразі розробляють технічну можливість подання заявок через портал «Дія». Детальніше на сайті КМУ за посиланням.