У рейтингу прем’єр-міністрів з 2005 року чинний та попередній прем’єр-міністри Денис Шмигаль та Олексій Гончарук (обох призначив на посади президент Володимир Зеленський) опинилися нижче, ніж Віктор Янукович та Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Гончарук з 1% підтримки посів останнє місце в рейтингу прем’єр-міністрів з часів Помаранчевої революції. Шмигаля назвали найкращим прем’єром лише 5,1% опитаних. Між ними розташувався Юрій Єхануров.

Згідно з результатами опитування, 21,3% або кожен п’ятий українець вважає найкращим прем’єром з 2005 року Володимира Гройсмана (період на посаді – 2016-2019). Друге місце в переліку найкращих прем’єрів порівну ділять Микола Азаров (2010-2014) та Юлія Тимошенко (2005, 2007-2010) з 13,5% та 13,4% відповідно.

9,1% опитаних найкращим прем’єр-міністром назвали Арсенія Яценюка (2014-2016), а 7,6% – Віктора Януковича (2006-2007).

Ще 2,8% віддали симпатії Юрію Єханурову (2005-2006). Водночас, 25,2% або кожен четвертий не зміг вибрати найкращого прем’єр-міністра.

На питання соціологів, хто з вищезгаданих політиків найкраще би впорався з нинішньою соціально-економічною ситуацією, перше місце зберігає Гройсман з 23,9% симпатій виборців. Друге та третє місця віддали Тимошенко (18,1%) та Яценюку (13%).

Микола Азаров опинився на четвертому місці з 12,7% симпатій серед опитаних. Кожному з решти експрем’єрів назвали менше 7%. Останнє місце знову посів Гончарук з 2,2% підтримки.

Разом із тим 14,4% українців вважають, що жоден із них не впорався би з нинішньою ситуацією, а ще 16,9% не змогли відповісти.

Опитування провели телефоном серед 2003 жителів України старше 18 років упродовж 22 жовтня 12 листопада. Номери мобільних телефонів обиралися випадковим чином.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1.5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1.1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.