За перші три квартали 2021 року (з 1 січня до 30 вересня включно) українські мікрофінансові організації (МФО) видали 49 млрд грн мікропозик, що перевищило показник усього 2020 року на 261 млн грн, повідомила аналітична платформа «Опендатабот» з посиланням на данi Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національного банку України.

Згідно з цими даними, кількість виданих в Україні кредитів зростає щороку. Так, у 2019 році в середньому видавалося 983 тисячі кредитів щомісяця, у 2020 році — 1 млн кредитів. У 2021 році щомісяця видають близько 1,2 млн кредитів.

З кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 11% – з 4059 грн до 4515 грн. Переважно українці беруть кредити онлайн: 85% мiкрокредитних договорiв вони оформлюють через інтернет.

Щороку заборгованість населення України перед мікрокредитними організаціями збільшується, загальна сума боргу за 9 місяців 2021 року зросла на 5%. Наразі борг українців перед МФО сягає 15,6 млрд грн лише за протермінованими кредитами.

Нагадаємо, що у кризовий 2020 рік виручка найбільших мікрофінансових організацій зросла на 2,7 млрд грн проти 2019 року.