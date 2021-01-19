В Україні працюють багато мікрокредитних фінансових організацій (МФО), загальний дохід яких лише за 2019 рік склав понад 11 млрд грн. Найприбутковішими МФО торік стали Moneyveo, MyCredit і CreditKasa. Про це йдеться в матеріалі «Економічної правди», підготовленому разом зі спеціалістами бізнес-пошукової системи YouControl. Загалом у матеріалі розповідається про 20 найбільших МФО.

«За 2019 рік компанії отримали 11,1 млрд грн чистого доходу – це втричі більше, ніж роком раніше, коли цей показник становив 3,9 млрд грн. Для порівняння: прибуток усієї банківської системи України тоді становив 59,6 млрд грн», – наголошується в матеріалі.

Перша трійка мікрофінансових організацій, що заробляють короткостроковими кредитами під високі відсотки, мають доходи до трьох мільярдів гривень.

Серед них найбільший чистий дохід має Moneyveo, яка у 2019 році заробила майже 3 млрд грн, а у 2018 році – 910 млн грн (+228%).

«У 2013 році 23-річний Михайло Лизанець заснував ТОВ “Манівео швидка фінансова допомога” разом із 68-річним Віктором Тополовим, наразі Лизанець є єдиним кінцевим бенефіціаром», – пишуть автори публікації.

Тополов – колишній власник «Центральної збагачувальної фабрики «Стахановська», яка свого часу була одним з найбільших у країні виробників вугільного концентрату для коксохімічного виробництва. Також він працював міністром вугільної промисловості в уряді Юлії Тимошенко.

На другій сходинці розташувалася МФО MyCredit, яка за 2019 рік отримала 1,3 млрд грн доходу проти 214 млн у 2018 році (+510%). В організації три кінцевих вигодонабувача: харків'янки Наталія Гордієнко, Олена Катеринчик і банкір Сергій Тігіпко. Харків'янки контролюють 82% MyCredit, Тігіпко – 18%.

«За два дні липня 2019 року Катеринчик отримала від партії Шарія 1 млн грн за розміщення агітаційних матеріалів у соцмережах і на сайтах. 63-річна Гордієнко – колишня дружина Володимира Кацуби, народного депутата, члена Партії регіонів (до 2014 року), пізніше – депутатської групи “Партія “Відродження”. Не менш відомі сини Кацуби – 42-річний Сергій і 34-річний Олександр. Сім'я Кацубів вважається одним з ключових спонсорів партії Шарія», – пишуть журналісти «Економічної правди».

Останньою у трійці найприбутковіших МФО є CreditKasa з доходом у 2019 році у 794 млн грн, у 2018 році він становив 292 млн грн (+171%). Бенефіціаром є колишній голова наглядової ради групи «Метінвесту» Амір Айсаутов.

До приходу в СКМ Айсатуров обіймав посаду старшого керівника проектів у московському та еміратському офісах міжнародної консалтингової компанії McKinsey&Company. В СКМ він відповідав за розвиток гірничо-металургійного бізнесу. Айсатуров є також бенефіціаром мікрофінансової організації ТОВ «Бізнес позика» зі статутним капіталом 144 млн грн та низки фінансових компаній.

Ще одна МФО Айсаутова – «Швидко Гроші» – посіла десяте місце у рейтингу, хоча фактично вона могла стати другою. Річ у тім, що компанія у звітності записала свої доходи не в графу «Чистий дохід від реалізації продукції» щодо МФО, а в «Інші операційні доходи» (414 млн грн) та «Інші фінансові доходи» (1049 млн грн). Натомість у графі «Чистий дохід» компанія у звітності за 2019 рік вказала 0. Відтак спершу в рейтинг вона не потрапила взагалі.

Доходи МФО за 2020 рік наразі невідомі.

Для складання рейтингу спеціалісти YouControl використовували власні дані і дані Нацбанку та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Остання до 1 липня 2020 року регулювала фінансові компанії, після чого ці функції перейшли до НБУ.