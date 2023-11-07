Кабінет міністрів України запустив експериментальний проект, за допомогою якого населення буде додатково забезпечено дровами для опалювального сезону. Про це заявив у вівторок, 7 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує «РБК-Україна».

Як повідомив Шмигаль, граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тисячі гривень на рік для однієї родини.

«Таким чином даємо людям ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом», – додав глава уряду.

За його словами, на сьогодні розмір цієї субсидії становить 7 тис. грн на одне домогосподарство на рік. Також очільник уряду зазначив, що наразі субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг користуються 1,3 млн сімей. Держава, загалом, у жовтні виплачувала сім'ям близько 760 грн.

Крім цього, 1,2 млн українських сімей отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір таких пільг — 850 грн на місяць.

Як пише «Фокус», субсидія на дрова дещо відрізняється від інших подібних виплат. Таку допомогу держава надає лише раз на рік, але під час видачі виплати враховується розмір доходів за минулий рік. Щоб оформити субсидію на дрова та вугілля, українцям потрібно підготувати звернення до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. На місці людина заповнює та вказує, яка допомога їй потрібна. В окремих випадках від громадян можуть вимагати довідку, яка підтверджує, що людина справді використовує пічне опалення або тверде паливо для обігріву свого житла. Це, наприклад, стосується тих, кому субсидія може бути призначена в разі звернення в третьому або четвертому кварталі 2023 року.

Крім того, отримати допомогу на дрова та вугілля не зможуть громадяни, у яких середньомісячний сукупний дохід становить менше за розмір мінімальної заробітної плати в країні, або ж якщо вони не сплатили єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування.