Найближчий Пункт незламності тепер можна знайти через застосунок «Дія»

У сервісі державних послуг «Дія» з'явилась нова функція, яка дозволить користувачам знайти найближчий Пункт незламності та прокласти до нього зручний маршрут. Про це у п’ятницю, 20 жовтня, повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

У застосунок додали інтерактивну мапу Пунктів незламності, які можна відфільтрувати за конкретними потребами – чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок.

Користуватися сервісом можна офлайн, якщо попередньо завантажити карту вибраного регіону в додатку.

На мапі доступна інформація про пункти у всіх областях, окрім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської, частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської.

За словами міністра, згодом планується розширити функціонал послуги.

«Зможете подивитися фотографії Пунктів незламності, поставити оцінку, залишити відгук тощо. Продовжуємо готуватися до можливих блекаутів і робити все, щоб кожен мав стабільний звʼязок та інтернет», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що 17 жовтня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні розгорнули вже понад 13 тис. пунктів незламності.Найбільше пунктів розгорнули на Дніпропетровщині, в Києві та на Харківщині. Проте майже 2,5 тисячі пунктів треба ще доукомплектувати – це завдання для місцевої влади.