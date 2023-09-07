Компанія Google відновила для українців можливість публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес на мапах, повідомив вранці в четвер, 7 вересня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що у квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business і додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори. Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

Федоров зазначив, що для відновлення цієї можливості команда Мінцифри працювала спільно з Google. Це дало змогу знову додавати нові об’єкти, залишати коментарі тощо. Тому тепер український бізнес знову має дієвий інструмент для просування та пошуку нових клієнтів, зазначив міністр.

«Дякую Google за зважене і справедливе рішення. Воно допоможе українським підприємцям, які попри повномасштабну війну розвиваються, створюють нові робочі місця та підтримують економіку держави», – наголосив Федоров.

Як нагадує «Громадське», у липні 2022 року Google Maps також заблокував в Україні дві функції, щоб убезпечити українців. Саме ці опції надавали певну інформацію користувачам у режимі реального часу. Йдеться про функцію накладання в реальному часі дорожнього руху на Google Maps, а також функцію Live Busyness, яка показує, наскільки популярне місце може бути в певний момент часу. Компанія вимкнула ці функції, аби їх не використовували росіяни та колаборанти у власних цілях.