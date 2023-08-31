Львівська міська рада долучилась до ґрантової підтримки переробних підприємств й в межах проекту єРобота відшкодує бізнесу 25% вкладених грошей. Про це 31 серпня повідомила прес-служба міністерства економіки.

Зазначається, що міського бюджету Львова міська влада виділила 17 млн грн на компенсації бізнесменам, які створюють переробні підприємства.

«Львів доєднався до програми ґрантової підтримки переробних підприємств. Місцева влада буде співфінансувати відсоток, який має вкласти саме підприємство. За умовами грантової програми, половину фінансування покриває держава, решту – підприємець. У Львові видаватимуть ваучери, щоб допомогти підприємству покрити свою частку. Сума ваучера – від 80 тисяч до 2 мільйонів гривень, залежно від кількості створених нових робочих місць», – повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Розмір ваучера встановлюється у співвідношенні:

5% при створенні 5 робочих місць у розмірі, що не перевищує 80 тис. грн;

10% при створенні 10 робочих місць у розмірі, що не перевищує 320 тис. грн;

15% при створенні 15 робочих місць у розмірі, що не перевищує 480 тис грн;

20% при створенні 20 робочих місць у розмірі, що не перевищує 1 280 тис. грн;

25 % при створенні 25 робочих місць у розмірі, що не перевищує 2 000 тис. грн.

Своєю чергою, держава покриє половину вартості обладнання для переробки, але не більше 8 млн грн. Для отримання максимальної суми гранту підприємець зобов’язаний створити 25 робочих місць. У Львові місто бере на себе покриття ще до чверті суми інвестицій, але не більше 2 млн гривень.

Підприємці також можуть подавати заявки на ґранти для розвитку переробних підприємств та створювати робочі місця на деокупованих територіях. В таких випадках бізнес має можливість отримати грант до 8 млн грн від держави за напрямом переробки та покрити 80% від вартості проекту. Обов'язковою умовою для отримання коштів є створення до 25 робочих місць.

Подати заявку на ґрант проекту єРобота можна через портал «Дія». Цей проект включає програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.