Українцям почали надходити SMS-повідомлення начебто від імені Печерського районного суду Києва. Як повідомляє Держспецзв’язку, ці повідомлення є шахрайськими та несуть загрозу.

Як сказано в повідомленні, згадані SMS-повідомлення містять посилання на шахрайський сайт, що імітує вебсторінку підсистеми "Електронний суд" Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. На цьому сайті просять ввести номер мобільного телефону, після чого пропонують ввести код автентифікації, який приходить на Telegram.

«У випадку введення на шахрайському веб-ресурсі отриманого коду, за умови відсутності додатково налаштованої двофакторної автентифікації, третіми особами буде отримано доступ до облікового запису Telegram жертви», – сказано в повідомленні.

У Держспецзв’язку застерігають від введення номерів телефонів на невідомих сайтах та закликають до інформаційної гігієни. Також там просять встановити двофакторну автентифікацію скрізь, де це можливо.

Також у повідомленні вказано перелік шахрайських сайтів.