Українцям запропонували вітати одне одного з Днем Незалежності через сайт-конструктор

Українці зможуть привітати один одного з Днем Незалежності через сайт-конструктор

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) до Дня Незалежності започаткувало інформаційну кампанію «Посада: простий українець».

Як йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, мета кампанії – надати можливість усім громадянам привітати один одного з Днем Незалежності за допомогою спеціально створеного сайта-конструктора, а також посилити конструктивний діалог між українцями.

«Кампанія об’єднує простих українців з різних куточків України будь-якого віку, представників різних професій, соціальних груп, мовної, етнічної та релігійної приналежності. За задумом організаторів, акція має бути приводом поділитися щирими привітаннями, посмішками і вірою в успішне майбутнє України, яке починається з кожного громадянина», – зазначають у МінТОТ.

Згідно планом, частину поздоровлень також розміщуватимуть на білбордах, потягах «Інтерсіті», міжміських електричках у всіх областях України, а також у Київському і Харківському метрополітенах.

На сайті-конструкторі будь-хто може завантажити своє фото та написати привітання до 27-річниці Незалежності.

До слова, серед упізнаваних облич, які вже є на сайті проекту із привітаннями – відомий спортивний коментатор та журналіст Сергій Савелій.

До слова, цьогоріч на урочистому параді на честь Дня Незалежності у Києві 24 серпня військовослужбовці вперше використовуватимуть військове вітання «Слава Україні!» – «Героям слава!» замість вітань радянського зразка («Здрастуйте, товариші», «Бажаємо (бажаю) здоров’я»).