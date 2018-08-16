Соціологи дослідили патріотичні настрої у Львові, Харкові та Одесі

Львів'яни також вважають себе більш українцями, ніж просто мешканцями конкретного міста

Більшість жителів українських міст із населенням понад 1 млн людей вважає себе патріотами і пишається, що вони українці, а у святкування Дня Незалежності вкладає сенс незалежності від будь-якої держави і данину традиції. Про це свідчать дані опитування «Громадська думка в містах-мільйонниках: електоральні орієнтації та настрої напередодні Дня Незалежності України», проведеного Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка спільно з Інститутом аналізу та прогнозування за підтримки Київського прес-клубу, пише «Інтерфакс-Україна».

Відповідаючи на запитання про те, чи вважаєте ви себе патріотом України, 86% опитаних львів'ян, 64% одеситів і 62% харків'ян відповіли ствердно. Пишаються тим, що є громадянами України, згідно з опитуванням, 85% жителів Львова, 68% респондентів з Одеси і 65% із Харкова. Зовсім не пишаються тим, що вони українці, лише 2% опитаних львів'ян, 8% респондентів із Харкова та 10% опитаних в Одесі.

Згідно з опитуванням, більше громадянином України, ніж жителем свого міста вважають себе львів'яни (59% і 26% відповідно), водночас харків'яни та одесити більше сприймають себе як жителя свого міста, ніж українця (45% і 39% відповідно в Харкові та 43% і 38% відповідно в Одесі).

Відповідаючи на запитання, який сенс вкладають у святкування Дня Незалежності, жителі міст-мільйонників відповіли, що це незалежність від будь-якої держави: 39% респондентів у Львові, 40% опитаних в Одесі та 31% опитаних харків'ян. Як данину традиції вбачають сенс святкування Дня Незалежності 17% львів'ян, 32% одеситів і 39% опитаних жителів Харкова.

Святкування 26-річниці Незалежності у Львові біля пам'ятника Тарасу Шевченку

Згодні з тим, що немає необхідності шукати глибокий сенс у святкуванні Дня Незалежності, 38% опитаних львів'ян, 48% одеситів і 59% харків'ян. Водночас не згодні з цим твердженням 57% респондентів зі Львова, 44% з Одеси та 28% з Харкова.

Найкращим варіантом державного устрою для України в сьогоднішній ситуації вважають унітарну державу з єдиною вертикаллю влади 80% опитаних львів'ян і по 46% в Одесі та Харкові. Державою, в якій регіони отримують гарантовану центральною владою можливість вибирати владу, бачать Україну 8% опитаних у Львові, 44% респондентів із Одеси та 28% із Харкова.

Опитано було по 600 респондентів в Одесі та Львові і 800 у Харкові віком від 18 років і старше. Опитування проводилося з 8 по 13 серпня 2018 року методом особистого інтерв'ю, похибка вибірки становить +/-4,5%.