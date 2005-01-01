Львів'яни більше задоволені роботою мера, ніж міської ради, - опитування

Більше половини львів’ян (53%) задоволені діяльністю міського голови, а 39% - міською радою. Такими є результати четвертого всеукраїнського муніципального опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

У зведеному рейтингу обласних центрів, який формувався із індекса задоволеності мешканців якістю 22 сфер та послуг, Львів посів сьоме місце, поступившись Вінниці, Луцьку, Харкову, Тернополю, Маріуполю і Житомиру.

47% львів’ян вважають, що в цілому справи у місті йдуть у правильному напрямку, 37% мають протилежну думку, ще 16% львів’янам було складно відповісти на це питання.

Цікавим є рейтинг пов’язаним із корупцією. Так, 39% львів’ян вважає, що рівень корупції після Революції Гідності став вищим, 42% вважають, що залишився таким самим, 10% переконані, що корупція знизилась, а 9% важко було відповісти на це питання. Водночас 99% опитаних упродовж двох останніх років не давали хабара місцевій владі для вирішення своїх проблем, 4% опитаних давали хабар упродовж згаданого часу установам ЖКГ, 31% львів’ян давали хабар в медичних закладах, 12% - в освітніх, по 2% - поліції, податковій, митниці, прикордонній службі і ЦНАПах, 3% - давали хабар у реєстраційних та дозвільних інституціях.

Низьким є рівень задоволеності львів’ян транспортною інфраструктурою. Лише 1% опитаних вважає транспорт відмінним у Львові, 17% заявили, що він добрий, 39% - середній, 27% - поганий, 14% - жахливий.

На питання про те, чи відчувають себе львів’яни в безпеці, ідучи самі додому після настання темряви, 14% відповіли, що почуваються цілком безпечно, 54% - швидше безпечно, 19% опитаних почуваються швидше в небезпеці, а 5% повністю у небезпеці.

Соціологи спитали українців також і про електоральні симпатії. Так, якщо б вибори до Верховної Ради відбувались найближчої неділі, то уподобання львів’ян розділились би наступним чином: 21% тих, які мають намір проголосувати, віддали б свої голоси за «Самопоміч», 13% за БПП «Солідарність», 11% за Громадянську позицію, 10% за «Батьківщину», 5% за «Свободу», 4% за Радикальну партію, по 3% - за Народний контроль і УКРОП, решта партій – по 1%. Не визначились за кого голосувати 15% опитаних.

Повна версія опитування:

Опитування було проведено у 22 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, а також в містах Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 000 респондентів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 64,8%.