Ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС)

Після масованої ракетної атаки армії РФ, яка була здійснена у суботу, 14 січня, збільшився дефіцит електроенергії, тому терміни відключень світла для населення можуть стати тривалішими, повідомили в прес-службі «Укренерго».

Енергетична інфраструктура України відновлюється після дванадцятого ракетного удару РФ, тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах, зазначають енергетики.

«Вчора ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей», – йдеться в повідомленні.

«Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», – прес-служба ДТЕК

З огляду на це, обмеження діятимуть протягом всієї доби неділі, 15 січня. При цьому «Укренерго» попереджає, що при їхньому перевищенні будуть застосовані аварійні відключення.

Як інформував ZAXID.NET, війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова.

Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.