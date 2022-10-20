Причина обмежень користування електроенергією є дефіцит потужності в енергосистемі

Через швидке збільшення рівня споживання у центральних областях України і Києві НЕК «Укренерго» вводить обмеження споживання у цій частині країни. Мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново просять зменшити споживання електроенергії. Про це повідомляє прес-служба компанії у четвер, 20 жовтня.

«У центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні», - йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України закликали українців максимально обмежити користування електроенергією з 7 години ранку до 23 години вечора у четвер, 20 жовтня. Причина обмежень – дефіцит потужності в системі.

З 10 жовтня російські військові здійснює масовані удари ракетами та дронами-камікадзе по цивільній енергетичній інфраструктурі України. В результаті пошкоджено понад 45 об'єктів енергетики.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня Росія пошкодила 30% електростанцій в Україні, що спричинило масові відключення світла по всій країні.