Родіон Морозов (на фото праворуч) у реабілітаційному центрі UNBROKEN

Вчора відбувся робочий візит до Львова Родіона Морозова, в.о. голови правління Укргазбанку (UGB). Він завітав до Національного реабілітаційного центру UNBROKEN. Співпраця між банком та центром розпочалась ще у квітні 2024 року з підписання меморандуму у Львові щодо системної підтримки та розбудови реабілітаційного центру.

В межах цього візиту у нас була можливість поспілкуватись з Родіоном Морозовим. Та поставити йому кілька питань про співпрацю з UNBROKEN та про інші події у банку.

Пане Родіоне, що спонукало банк до рішення системно підтримати саме центр UNBROKEN?

Родіон Морозов: Допомагати UNBROKEN – це допомагати нашим військовим, ветеранам та цивільним, що постраждалим від війни. Наша місія – сприяти їх поверненню до активного життя. Це непросто благодійність, це – наш обов’язок та відповідальність.

Який внесок банк зробив у розвиток центру за цей рік?

Протягом року ми вже надали понад 27 млн грн благодійної допомоги для UNBROKEN. З них понад 23,6 млн грн було спрямовано на закупівлю екологічних та сейсмостійких CLT- панелей для розширення приміщень центру. Завдяки цьому, центру вдалося добудувати два поверхи корпусу, що збільшить кількість стаціонарних ліжок з 65 до 139. Тобто, центр зможе прийняти до 3500 пацієнтів на рік, що вдвічі більше, ніж раніше. Це надзвичайно важливо для підтримки наших воїнів і ветеранів. До кінця цього року банк планує ще надати благодійну допомогу на закупівлю медичного обладнання. Загалом за цей рік вона становитиме 40 мільйонів гривень. В найближчих планах також встановити доступний банкомат з голосовим модулем, для того, щоб пацієнти центру з втратою зору мали змогу самостійно отримувати фінансові послуги.

Ви також згадували про обладнання для відновлення слуху. Розкажіть більше.

Так, ми профінансували закупівлю обладнання для двох кабінетів відновлення слуху. А як ви знаєте, одна із найбільш розповсюджених травм є втрата або порушення слуху, особливо після контузії. Відтепер один кабінет працює для дорослих, інший – для дітей в Unbroken Kids. Тобто за допомогою цих двох кімнат центр має повністю замкнутий цикл перевірки та відновлення слуху. За перші 6 місяців роботи тут первинне обстеження слуху пройшли 170 пацієнтів, з них 14 дітей.

Як ця ініціатива вписується у загальну стратегію банку?

Укргазбанк прагне не лише бути фінансовим партнером, але й відповідально підтримувати ті ініціативи, які мають ключове значення для суспільства. Ми віримо, що допомога центру UNBROKEN та підтримка захисників та захисниць України – це інвестиція в майбутнє нашої країни.

Одним з ключових напрямів над яким постійно працює команда UGB - допомога ветеранам у поверненні до цивільного життя. У квітні банк приєднався до ініціативи НБУ та ЄБРР, та підписав Хартію з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів. Ми активно співпрацюємо з Міністерством у справах ветеранів і профільними громадськими організаціями. У банку є ветеран-офіцер — захисник України з бойовим і управлінським досвідом, який координує імплементацію ветеранської політики та допомагає колегам, які повертаються з війни, адаптуватись до роботи в банку.

Також ми активно розширюємо лінійку продуктів для ветеранів. Маємо продукти: депозит «Військовий», іпотечний кредит «єОселя» та спеціальні умови за картками. Спільно з ЄБРР для бізнес-клієнтів реалізуємо проєкт «Реінтеграція ветеранів та осіб, які постраждали від війни», який допомагає ветеранам адаптуватися та стимулює підприємства створювати для ветеранів сприятливі умови для адаптації. Перший кредит за цією програмою вже видано.

Пане Родіоне, хочу ще запитати вас щодо інформації, яку нещодавно розповсюджували деякі медіа, але якось, на мій погляд, не дуже переконливо. При цьому, я не бачив підтвердження від НАБУ або офіційних заяв від вашого банку. Розкажіть, що відбулось в банку минулої п’ятниці це не стосується теми вашого візиту, але ж цікаво.

Дійсно, 29 листопада правоохоронні органи прийшли до банку та проводили слідчі дії у приміщеннях банку. Можливо, сам формат був не дуже приємною, але абсолютно правильною частиною розслідування, яке базується на інформації, що банк самостійно виявив та передав правоохоронцям ще у червні 2024 року.

Якщо більш детально, то у квітні цього року ми виявили підозрілі операції, пов’язані з групою клієнтів. Після цього банк провів внутрішню перевірку, щоб зрозуміти, чи можуть ці операції бути шахрайськими. За результатами перевірки факти були передані до відповідних органів.

Окрім співпраці з правоохоронцями, Наглядова рада банку ініціювала незалежний аудит за участі FTI Consulting — провідної лондонської компанії, яка має великий досвід роботи з такими ситуаціями.

Тож я вірно зрозумів, що банк сам зацікавленій в розслідуванні? Бо якось інакше інформація поширювалась.

Так, вірно. Ми наразі співпрацюємо з правоохоронцями і продовжуємо працювати в звичному режимі. Наші клієнти отримують всі необхідні послуги без жодних затримок. А реагувати на маніпулятивні матеріали не вбачали за потрібне.