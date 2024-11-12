Закінчити будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС планують до кінця 2025 року

ПрАТ «Укргідроенерго» уклало угоду з ПрАТ «Укрсталь конструкція» на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької гідроелектростанції на суму 976,95 млн грн (з ПДВ). Про це у вівторок, 12 листопада, повідомило видання «Економічна правда» з посиланням на дані у системі закупівель Prozorro.

Угоду уклали 4 листопада без відкритих торгів через особливості проведення закупівель на час воєнного стану. Очікувана вартість робіт спочатку становила 994,09 млн грн. Згідно з умовами угоди, будівельні роботи повинні завершити до 31 грудня 2025 року.

Згідно з даними системи YouControl, кінцевим бенефіціаром ПрАТ «Укрсталь конструкція» є колишній секретар РНБО часів Віктора Ющенка та один із засновників корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Віталій Гайдук. «Укрсталь конструкція» також зводитиме антидронові захисні споруди над Київською ГЕС та ГАЕС.

Додамо, Кременчуцька гідроелектростанція – третя сходинка Дніпровського каскаду, що розташовується у місті Світловодськ Кіровоградської області. Будівництво гідроелектростанції розпочали у 1954 році. Перший гідроагрегат увели в дію у 1959 році, а останній (12) – у 1968 році. У 2021 році потужність Кременчуцької ГЕС становила 700,4 МВт.

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