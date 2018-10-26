«Укрзалізниця» запустить додаткові поїзди під час осінніх канікул

Робота з призначення додаткових поїздів триває

ЕкономікаАндрій Стець, 26 жовтня1950

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«Укрзалізниця» запустить додаткові поїзди під час осінніх канікул
фото ілюстративне
Поїзди призначили за популярними туристичними напрямками

До осінніх канікул «Укрзалізниця» призначила вісім додаткових поїздів. Це допоможе всім охочим організувати групові екскурсії для школярів мальовничими куточками України, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Як повідомляється, поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 4 листопада. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 27 жовтня, відправленням з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 27 жовтня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 201/202 Дніпро – Київ курсуватиме до Києва 25 жовтня та зворотно 29 жовтня. Відправлення з Дніпра о 20:42 та прибуття до Києва о 04:54. У зворотному напрямку відправлення о 21:42 та прибуття о 06:20.

Поїзд № 231/286 Дніпро – Львів здійснить рейси до Львова 24 та 26 жовтня, у зворотному напрямку він курсуватиме до Запоріжжя 25 та 27 жовтня. Відправлення з Дніпра о 17:31 та прибуття до Львова о 10:22. У зворотному напрямку відправлення о 11:07 та прибуття до Запоріжжя о 04:50.

Поїзд № 239 Київ – Ужгород вирушить з Києва 26 жовтня о 19:44 та прибуде до Ужгорода наступного дня о 11:50. У зворотному напрямку з Ужгорода відправлення 28 жовтня о 18:00 та прибуття до Києва наступного дня о 08:37.

Поїзд № 249 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці 26 жовтня о 15:21 вирушить з Києва та прибуде до Чернівців о 08:15. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 28 жовтня з відправленням з Чернівців о 18:10 та прибуттям до Києва о 09:22.

Поїзд № 294/293 Хмельницький – Київ курсуватиме у напрямку Києва 26 жовтня та до Хмельницького 29 жовтня. Відправлення з Хмельницького о 13:40 та прибуття до Києва о 18:35. У зворотному напрямку відправлення о 15:21 та прибуття о 20:40.

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