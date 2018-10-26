Поїзди призначили за популярними туристичними напрямками

До осінніх канікул «Укрзалізниця» призначила вісім додаткових поїздів. Це допоможе всім охочим організувати групові екскурсії для школярів мальовничими куточками України, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Як повідомляється, поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 4 листопада. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 27 жовтня, відправленням з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 27 жовтня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 201/202 Дніпро – Київ курсуватиме до Києва 25 жовтня та зворотно 29 жовтня. Відправлення з Дніпра о 20:42 та прибуття до Києва о 04:54. У зворотному напрямку відправлення о 21:42 та прибуття о 06:20.

Поїзд № 231/286 Дніпро – Львів здійснить рейси до Львова 24 та 26 жовтня, у зворотному напрямку він курсуватиме до Запоріжжя 25 та 27 жовтня. Відправлення з Дніпра о 17:31 та прибуття до Львова о 10:22. У зворотному напрямку відправлення о 11:07 та прибуття до Запоріжжя о 04:50.

Поїзд № 239 Київ – Ужгород вирушить з Києва 26 жовтня о 19:44 та прибуде до Ужгорода наступного дня о 11:50. У зворотному напрямку з Ужгорода відправлення 28 жовтня о 18:00 та прибуття до Києва наступного дня о 08:37.

Поїзд № 249 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці 26 жовтня о 15:21 вирушить з Києва та прибуде до Чернівців о 08:15. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 28 жовтня з відправленням з Чернівців о 18:10 та прибуттям до Києва о 09:22.

Поїзд № 294/293 Хмельницький – Київ курсуватиме у напрямку Києва 26 жовтня та до Хмельницького 29 жовтня. Відправлення з Хмельницького о 13:40 та прибуття до Києва о 18:35. У зворотному напрямку відправлення о 15:21 та прибуття о 20:40.