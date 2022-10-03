Болти подорожчали в 2-2,5 рази, а ціна шайб зросла у 1,5 рази

«Укрзалізниця» купила болти, якими рейки прикручують до шпал, заплативши за них у понад 2 рази дорожче, ніж у мирний час. Також здорожчали шайби для цих кріплень. Журналісти антикорупційного видання «Наші гроші» порівняли дані з минулими тендерами, та з’ясували, що болти подорожчали в 2-2,5 рази, а ціна шайб зросла у 1,5 рази. Всього витратили майже 70 млн грн, тобто підвищення ціни склало щонайменше 30 млн грн.

Порівняно з минулими тендерами болти подорожчали в 2-2,5 рази, ціна шайб – у 1,5 рази

У матеріалі зазначається, що, згідно з даними системи «Прозорро», філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» 15 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «МС Трейд Україна» кріпильних деталей на 70 млн грн.

Журналісти видання зазначають, що цьогоріч поставлять болти і шайби виробництва ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів». Завод не працює від початку повномасштабного вторгнення Росії, тому залізничники купують складські залишки 2021 року випуску.

Залізничники купують складські залишки 2021 року випуску (для збільшення клікніть на зображення)

Також розслідувачі зазначають, що падіння гривні не могло так суттєво позначитися на ціні. Для цього порівняли, як зросла ціна болтів у доларовому еквіваленті.

При цьому зазначається, що по багатьох інших товарах «Укрзалізниця» після вторгнення не піднімала закупівельні ціни так сильно. Наприклад, у серпні «Інтерпайпу» замовили колеса по 31 440 грн/шт., що лише на 5% дорожче від їхньої торішньої ціни у 30 006 грн/шт.

На останньому тендері єдиним конкурентом було київське ПП «Аконіт-ДС» Сергія Димнича. Воно пропонувало болти виробництва «Srubena Unia Sp. z o.o.» (Польща) та шайби виробництва ТОВ «Костянтинівський метизний завод». Економія на торгах становила лише 0,5%.

Дніпровська компанія «МС Трейд Україна» раніше була відома як дилер російського «Євраз Холдингу» в Україні. А торік вона приватизувала єдиний майновий комплекс ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» Мінінфраструктури.

Фірма належить Олексію Слюсареву з Дніпра та Олексію Морщагіну із Донецька, а керує нею Михайло Коган. Слюсарев у 2014 році балотувався у парламент від партії «Сильна Україна» Сергія Тігіпка. Крім того, раніше Слюсарев керував ТОВ «Інтерпайп Україна» з групи Віктора Пінчука. Морщагін володіє ще низкою компаній та є співмешканцем Наталії Богацької – голови Південно-західного апеляційного господарського суду.

Акціонерами «Дружківський завод металевих виробів» на чолі із Сергієм Зімбровським є Олексій Спиридонов, Сергій Попков, Антон, Олена, Валерій та Дмитро Малікови, а також дружина і дочка колишнього високопосадовця МВС і ДФС Сергія Міщенка.