За півроку українські компанії, які пов'язані з РФ і РБ, отримали 985 млн грн державних коштів. Аналітики центру R&D YouСontrol опрацювали дані щодо держзакупівель з початку повномасштабного вторгнення РФ, та з'ясували, що 191 компанія-переможець тендерів на загальну суму понад 985 млн грн має зв'язки із РФ і Білоруссю, повідомляє «Економічна правда».

Зазначається, що найбільшу кількість таких тенедерів було укладено у березні – 535 на загальну суму близько 140 млн грн. У квітні було виграно 311 контрактів на понад 179 млн грн; травні – 339 договорів на рекордних за півроку 338,66 млн грн; червні – 502 контракти на 318,46 млн грн; липні – 155 договорів на загальну суму 9,6 млн грн. У серпні компаній-переможців тендерів зі зв’язками з РФ чи Білоруссю не виявили.

«Близько 50% від досліджуваних компаній, що мають ворожий слід та виграли в держтендерах за півроку війни, працюють у сфері роздрібної та оптової торгівлі різними товарами. Трохи більше 20% підприємств – за КВЕДом «переробна промисловість». Основними напрямками діяльності близько 10% підприємств є професійна, наукова і технічна діяльність», – йдеться у дослідженні.

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Зокрема під аналіз потрапили підприємства із наступними видами пов’язаності з країнами-агресорами:

бенефіціар та/або учасник компанії є громадянином РФ та/або зареєстрований на її території;

компанія, її учасник або кінцевий власник є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством РФ;

компанії, що належать до холдингу (групи), інший учасник якого працює за законодавством РФ;

кінцевий бенефіціар та/або учасник компанії є громадянином Білорусі та/або зареєстрований на її території.

Зазначається, що компанії, що мають в своїй структурі власності учасників/бенефіціарів із РФ та РБ, стали переможцями тендерів на загальну суму понад 151 млн грн.

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Понад 75% від загальної суми переможних тендерів виграли компанії, які належать до міжнародних холдингів (груп) і працюють за законодавством РФ. Зокрема, це фармацевтичні дистриб’ютори ТОВ «Рош Україна», ТОВ «Ново Нордіск Україна» та ТОВ «Байєр». Сума заключених державних контрактів за півроку становить майже 671 млн грн.

21 компанія, що має російсько-білоруські зв'язки та взяла участь у державних тендерах у період березень-серпень, входить або має відношення до фінансово-промислових груп (ФПГ), що додані до системи YouСontrol. Зокрема, це російські групи «Катрен» та «Татнафта», Group DF Дмитра Фірташа.

Повідомляється, що за досліджуваний період було укладено державних контрактів на суму близько 44 млн грн із ТОВ «Лабвіта», бенефіціаркою якого є громадянка РБ Олена Латушко.

ТОВ «К.П.Верес» заключило 52 державні контракти на загальну суму понад 14 млн грн. Учасниками організації є громадяни Білорусі Валерій Сідорович та Ігор Турцевич – власники відомого на українському ринку бренду міжкімнатних дверей «Двері Білорусі» та однойменної роздрібної мережі.

Також 82 державні контракти на загальну суму близько 23 млн грн було заключено з Дніпровським фармацевтичним дистриб'ютором ТОВ «Вента.Лтд», 24% статутного капіталу якого належить російській компанії АТ «Катрен».

До переліку потрапила газорозподільна компанія «Житомиргаз», яка отримала понад 3 млн грн державних коштів. Компанія афілійована із Group DF, що контролюється Дмитром Фірташем через її акціонера ПрАТ «Газтек». Також компанія має зв'язки з РФ через іншого її учасника — АТ «Оператор газорозподільної системи "Хмельницькгаз"», акціонером якого є громадянин Росії Володимир Луняка.

Також аналітики проаналізували, що українські компанії, які прямо чи опосередковано володіють частками у статутних капіталах російських компаній, за період з березня по серпень включно 2022 року, отримали державних замовлень на суму понад 87 млн грн.