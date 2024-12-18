Квитки на поїзд можна буде купити за 5 днів

В грудні 2024 та в січні 2025 року буковинцям можна буде легко добратися до Львова через залізницю. Акціонерне товариство «Укрзалізниця» на ці два місяці призначила додатковий регіональний поїзд Львів – Чернівці. Потяг курсуватиме лише по визначеним датам.

«Укрзалізниця» призначила регіональний поїзд №802/801, який курсуватиме за маршрутом Чернівці – Львів – Чернівці, повідомили у Facebook компанії. Зокрема також визначили і конкретні дати, коли їздитиме потяг.

Дати курсування поїзда:

Грудень:

21-25 грудня;

27-31 грудня;

Січень:

1 січня;

4 січня;

5 січня;

7 січня;

8 січня;

10-15 січня;

18-20 січня;

22 січня;

24-29 січня.

Глибина продажу квитків – п'ять діб до дати відправлення. Загалом поїздка триватиме до 5 годин. За інформацією підприємства, чи буде потяг їздити опісля, повідомлять згодом.