«Укрзалізниця» на грудень і січень призначила регіональний поїзд Львів – Чернівці
Потяг курсуватиме лише по визначеним датам
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В грудні 2024 та в січні 2025 року буковинцям можна буде легко добратися до Львова через залізницю. Акціонерне товариство «Укрзалізниця» на ці два місяці призначила додатковий регіональний поїзд Львів – Чернівці. Потяг курсуватиме лише по визначеним датам.
«Укрзалізниця» призначила регіональний поїзд №802/801, який курсуватиме за маршрутом Чернівці – Львів – Чернівці, повідомили у Facebook компанії. Зокрема також визначили і конкретні дати, коли їздитиме потяг.
Дати курсування поїзда:
Грудень:
- 21-25 грудня;
- 27-31 грудня;
Січень:
- 1 січня;
- 4 січня;
- 5 січня;
- 7 січня;
- 8 січня;
- 10-15 січня;
- 18-20 січня;
- 22 січня;
- 24-29 січня.
Глибина продажу квитків – п'ять діб до дати відправлення. Загалом поїздка триватиме до 5 годин. За інформацією підприємства, чи буде потяг їздити опісля, повідомлять згодом.