«Укрзалізниця» поліпшила сполучення Львова з Берліном

Потяг «Львів-Перемишль» з 15 грудня отримає щоденне зручне стикування з потягом «Перемишль-Берлін»

ЕкономікаВолодимир Пиріг, 17 листопада44340

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Починаючи з 15 грудня, поїзд №89 «Львів-Перемишль», який зараз курсує лише щонеділі, курсуватиме щодня, забезпечуючи тим самим щоденне зручне стикування з нічним потягом «Перемишль-Вроцлав-Берлін». Це випливає з оприлюдненого зимового розкладу польської PKP Intercity, повідомив «Центр транспортних стратегій».

Згідно з новим графіком, потяг «Укрзалізниці» №89 щодня відправлятиметься зі Львова о 16:20 і прибуватиме до Перемишля о 18:19. Поїзд Перемишль-Вроцлав-Берлін відправлятиметься о 19:57, прибуваючи на центральний залізничний вокзал Берліна о 9:48. Таким чином, час на пересадку з українського поїзда в Перемишлі складе 1 годину 9 хвилин.

У зворотному напрямку потяг з німецької столиці виїжджатиме о 18:43 і прибуватиме до Перемишля в 8:38, а потяг до Львова відправлятиметься з польського міста о 10:18. Тобто час пересадки складе 1 годину 40 хвилин.

Додамо, що зараз поїзд №89 курсує лише щонеділі і в деякі додаткові дні.

Додамо також, що у 2020 році «Укрзалізниця» планує відновити залізничне сполучення між Києвом і Берліном.

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