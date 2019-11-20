Чеський перевізник Leo Express отримав дозвіл на запуск поїздів із Праги до Медики

Дозвіл передбачає здійснення чотирьох рейсів щодня із Праги до Медики та стільки ж у зворотному напрямку

Чеський автобусний і залізничний перевізник Leo Express отримав дозвіл польської адміністрації залізничного транспорту на пасажирські перевезення територією Польщі. Дозвіл, який польська залізнична адміністрація видала 15 листопада 2019 року, стосується міжнародних перевезень на лінії Прага – Медика. Про це інформує польський сайт «Rynek Kolejowy».

Згідно із дозволом, перевізник має право здійснювати чотири рейси щоденно із Праги до Медики і стільки ж у зворотному напрямку. Дозвіл починає діяти від 11 грудня 2019 року і до 10 грудня 2024 року. Поїзди курсуватимуть за таким маршрутом: Катовіце, Краків, Тарнув, Дембіца, Ряшів, Пшеворськ, Перемишль і Медика.

У січні 2019 року Leo Express повідомив, що подав заяву із проханням дозволити запустити потяги до кордону із Україною. Згідно з планами компанії, рейси мали б здійснюватись чотири рази на день: 08:09, 10:09, 12:09 і 16:09 з Праги та о 23:16, 01:38, 6:38 і 09:38 – у зворотному напрямку. Цей напрям має стати продовженням існуючого маршруту Прага-Краків, який запустили у липні 2018 року.

Видання також зазначає, що не варто очікувати початку курсування поїздів вже з грудня 2019 року. Сам перевізник ще не оприлюднив жодних коментарів з цього приводу.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що австрійська залізниця у розкладі 2019/2020 років запустить прямий потяг із Ґрацу до Перемишля.

Ще один чеський приватний перевізник RegioJet, має намір у червні 2020 року запустити прямий нічний потяг із Праги до прикордонного українського міста Мостиська.