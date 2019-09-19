Австрійська залізниця запустить поїзд сполученням «Ґрац – Перемишль»

Поїзд із Ґрацу до Перемишля курсуватиме щоденно

Між австрійським містом Ґрац та польським Перемишлем курсуватиме щоденний пасажирський поїзд. Про це свідчить розклад на 2019/2020 роки, який оприлюднила Австрійська залізниця.

Як інформує 19 вересня польське видання Rynek Kolejowy, у новому розкладі австрійської залізниці вже додано поїзди №104 сполученням «Graz Hbf - Przemyśl Gł» і Eurocity №105, який їхатиме у зворотному напрямі.

Перший поїзд до Перемишля вирушить 16 грудня.

Із Ґрацу поїзд відправлятиметься о 05:28, до Перемишля прибуватиме о 17:58. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 10:14 і прибуватиме до Ґрацу 22:33. Час у дорозі становитиме трохи більше 12 годин. Поїзд курсуватиме через Відень, Катовіце, Краків та Жешув.

Час прибуття до Перемишля дозволятиме зробити пересадку на поїзд «Перемишль – Одеса», який відправляється о 18:39.

У поїзді будуть вагони 1 і 2 класу. У чеському місті Богумін до поїзда причіплятимуть додаткові вагони до Ґрацу.

Австрійська залізниця поки не оприлюднює вартості квитків на це поїзд. Видання наводить приклад, що наразі на подібний поїзд сполученням «Відень – Варшава» найдешевший квиток можна купити за 29 євро. Однак уточняють, що це акційна ціна і кількість таких квитків є обмежена.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про наміри чеського приватного залізничного перевізника RegioJet запустити поїзд з Праги до Перемишля.

Раніше інший чеський оператор пасажирських перевезень Leo Express заявляв, що планує у грудні 2019 року запустити потяг з Праги до прикордонного міста Мостиська. Проте наразі невідомо, чи планує компанія реалізувати задум.