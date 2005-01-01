«Укрзалізниця» призначила на літо 23 додаткових потяги

«Укрзалізниця» на період з червня до вересня включно призначила 23 додаткових потяги, більшість з яких курсуватимуть до регіонів, розташованих на Азовському та Чорному морях. Зокрема, 8 поїздів призначено до Одеси, 5 – до Херсона, по 3 – до Генічеська та Бердянська.

Так, потяг № 256/255 Львів – Херсон курсуватиме один раз на 4 дні в період з 5 червня по 9 вересня, а потяг № 258 Одеса – Львів курсуватиме щоденно з червня по 16 вересня. Крім того, потяг № 232/231 Генічеськ – Івано Франківськ курсуватиме по парних датах з 10 червня по 10 вересня.

Також серед призначених додаткових потягів є два за маршрутом Львів – Одеса (№ 170/169 та № 168/167), але прес-служба «Укрзалізниці» не повідомила, в які саме дати і в який час вони курсуватимуть.

Також «Укрзалізниця» збільшила періодичність курсування низки графікових потягів. Так, потяг № 84/83 Ковель - Одеса курсуватиме щоденно з 2 червня по 16 вересня через день; № 136/135 Чернівці – Білгород-Дністровський курсуватиме щоденно з 16 червня, а потяг № 110/109 Львів – Херсон курсуватиме щоденно з 20 червня по 16 вересня. Повний список усіх додаткових потягів, та тих графікових потягів, періодичність курсування яких зросла, можна прочитати на сайті «Укрзалізниці».

Крім того, під час купівлі квитків онлайн пасажир отримає інформацію про наявність або відсутність кондиціонера у вагоні.