«Укрзалізниця» розкриває для публічного доступу свої фінансові операції

«Укрзалізниця» розкриває доступ до своїх фінансових операцій

«Укрзалізниця» стала першою і поки єдиною державною компанією, котра буде повністю розкривати для публічного доступу всю інформацію про свої фінансові трансакції. Усі операції компанії можна відслідкувати на порталі відкритих державних даних.

Про це йдеться у офіціній заяві від 6 червня виконуючого обов’язки голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова.

«На сьогодні після запуску цієї системи в роботу «Укрзалізниця» буде першою державною компанією, взагалі першою компанією в Україні, котра буде повністю розкривати всю інформацію в повному обсязі про всі свої фінансові трансакції. Крім нас, на сьогодні подібне робить тільки Державне казначейство. Це демонстрація безпрецедентної відкритості фінансової діяльності «Укрзалізниці», - повідомив Євген Кравцов.

Також Кравцов зазначив, що на першому етапі «Укрзалізниця» завантажить понад 21 тис. транзакцій за перший квартал поточного року на загальну суму понад 2,3 млрд грн. «Загалом у 2018 році планується опублікувати понад 100 тис. трансакцій на загальну суму понад 10 млрд грн. Таким чином, усі охочі зможуть побачити всю інформацію щодо договорів «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що раніше ПАТ «Укрзалізниця» приєдналася до системи електронних закупівель Prozzoro. Крім того, з минулого року, вперше в своїй історії «Укрзалізниця» публікує головні фінансові документи галузі на офіційному сайті, а також публічно надає інформацію про використання коштів з інвестиційного рахунку компанії.