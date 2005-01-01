Колективу «Львівської залізниці» представили нового керівника

До призначення Володимир Крот два роки працював директором з інженерно-технічного забезпечення «Укрзалізниці»

У вівторок, 5 червня, в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов представив трудовому колективу «Львівської залізниці» нового керівника. За повідомленням медіацентру «Укрзалізниці», виконавчим директором регіональної філії «Львівська залізниця» став Володимир Крот.

Володимир Крот працює на керівних посадах у головних управліннях залізниці з 1996 року. Від лютого 2016 року він працював на посаді директора з інженерно-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця».

Володимир Крот (зліва) під час представлення у Львові (фото - «Львівська залізниця»)

Під час роботи на цій посаді посадовця активно критикували медіа. Причиною критики було збільшення збитків трьох стратегічних підприємств галузі: Запорізького електровозоремонтного, Львівського локомотиворемонтного та Дніпропетровського тепловозоремонтного заводів.

Зокрема, видання gazeta.dp.ua звинувачувало посадовця у намірі довести підприємства до банкрутства з метою їх подальшого продажу.

Нагадаємо, що попереднього директора «Львівської залізниці» Івана Груника звільнили на початку січня 2018 року за результатами ревізійної перевірки. Керівника філії підозрювали у розтраті 300 млн. грн. Тоді в. о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов заявляв, що звільняти Груника «потрібно було навіть раніше, оскільки Львівська філія «Укрзалізниці» лідирує за кількістю поломок і пожеж на поїздах».

Однак 8 травня Галицький райсуд Львова ухвалив рішення поновити Івана Груника на посаді директора «Львівської залізниці» і виплатити йому 162,5 тис. грн за три місяці вимушеного прогулу. Розслідування його справи триває.