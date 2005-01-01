Керівника харківського вокзалу спіймали на отриманні ₴350 тис. відкату

Чиновника затримали під час отримання грошей

Правоохоронці затримали на одержанні 350 тис. грн одного з керівників вокзальної станції «Харків-Пасажирський» і посередника. Про це у п’ятницю, 1 червня, повідомляють на сайті прокуратури Києва.

«Чиновник «Укрзалізниці», залучаючи спільника, вимагав від засновника суб'єкта господарювання майже 350 тис. грн неправомірної вигоди за вирішення питання про перерахування грошових коштів за вже укладеним договором на прибирання приміщень і прилеглої території харківського вокзалу», – розповіли у відомстві.

Оперативники СБУ затримали зловмисників під час контролю за здійсненням злочину в приміщенні вокзальної станції «Харків-Пасажирський», після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України й обрання міри запобіжного заходу.

Зауважимо, що переможцем тендеру на прибирання харківського вокзалу минулого року стало ТОВ «Польза 52», яке запропонувало свої послуги за 3,212 млн грн. Договір був підписаний 12 липня 2017 року.